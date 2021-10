Gianmarco Tamberi: "Io e Jacobs fuori dai premi? Ci basta l'oro olimpico!"

22-10-2021 15:46

“A noi ‘basta’ la gioia e la consapevolezza di aver vinto le Olimpiadi!”. Lo ha scritto su Instagram l’oro olimpico di Tokyo nel salto in alto, Gianmarco Tamberi, riguardo al mancato inserimento suo e di Marcell Jacobs nella lista dei migliori atleti del 2021 che verranno premiati dalla World Athletics, ex Iaaf, la federatletica internazionale.

“A quanto pare non saremo noi a vincere il premio di ‘atleta dell’anno’ (forse giustamente aggiungo io) ma quello che è certo è che nessun Paese al mondo ha goduto come noi in quei 10 minuti – si legge nel post, in cui Tamberi pubblica la foto dello storico abbraccio con Jacobs subito dopo la vittoria degli ori olimpici -. E allora ricordiamoglielo…facciamo rimbalzare di nuovo questo abbraccio nel telefono di tutti quanti!!”. Poi conclude: “Per il premio abbiamo ancora tanti anni davanti…” e invita a condividere il post.

OMNISPORT