Gianmarco Tamberi torna in gara a Losanna ma si ferma a 2,24

Rientro non positivo per Gianmarco Tamberi alla tappa di Diamond League di Losanna. A 24 giorni dall’oro olimpico di Tokyo nel salto in alto con un balzo di 2,37 il 29enne marchigiano si è piazzato quinto su otto atleti partecipanti con la misura di 2 metri e 24. Dopo aver commesso il primo errore di giornata a 2,27, Gimbo è passato a 2,30 ma ha sbagliato gli altri due tentativi. La gara, proprio a 2,30, è stata vinta dal russo Ilya Ivanyuk, nono nella capitale giapponese con la stessa misura. Il bronzo di Tokyo, il bielorusso Maksim Nedasekau, non ha nemmeno ottenuto una misura valida sbagliando i tre tentativi a un modestissimo 2,16. Assente invece il qatariota Mutaz Essa Barshim, colui che ha vinto l’oro a Tokyo ex-aequo con Tamberi.

OMNISPORT | 25-08-2021 20:17