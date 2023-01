Gigante, Shiffrin si prende la prima manche davanti a Brignone

08-01-2023 11:09

La giornata di ieri verrà ricordata per la storica vittoria della canadese Grenier che è riuscita a mettere in riga tutte le avversarie, oggi però è già un altro giorno ed in quel di Kranjska Gora vuole tornare a prendersi la scena l’americana Shiffrin.

Al momento ci sta riuscendo perchè la prima manche la posiziona davanti a tutti, brava a staccare l’azzurra Federica Brignone di 24 centesimi che, complice una sbavatura, è costretta a rincorrere.

Al terzo posto c’è ancora Grenier dimostrando l’ottimo momento di forma in questo weekend.

Subito dietro ecco l’altra azzurra, Marta Bassino: se ieri si è aggiudicata il secondo posto con una gara quasi perfetta, non si può dire lo stesso della prima manche di oggi, con un ritmo non troppo forsennato soprattutto nella prima parte di Gigante che la penalizza un po’ e la porta a chiudere con un distacco di 73 centesimi. Dietro di lei ancora l’elvetica Gut-Behrami.