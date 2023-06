Gigi Riva su Barella: “Orgogliosi di averlo creato”

Anticipazione di Sky del docu-film "Nel nostro cielo un rombo di tuono”, parla Gigi Riva: “Barella? Si è già fatto valere come persona e come calciatore”

26-06-2023 23:53

Nella breve anticipazione pubblicata da Sky del docu-film “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, l’ex calciatore del Cagliari Gigi Riva ha parlato di Nicolò Barella. Gigi Riva, infatti, come poi riportato da Tuttomercatoweb, ha elogiato il percorso di Barella in quanto uno degli ultimi gioielli sfornati dal club sardo.

Ecco alcune delle anticipazioni delle dichiarazioni di Riva: “Siamo orgogliosi di averlo creato. Ci sono alcuni giocatori che si atteggiano o che il calcio gli dà alla testa. Ma questa gente non va lontano. Lui, invece, si è già fatto valere come persona e come calciatore”.