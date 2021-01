Gilles Rocca, l'ex calciatore e vincitore di Ballando, è positivo

Gilles Rocca, vincitore ex calciatore della Lazio e vincitore di Ballando con le stelle, ha rivelato di essere positivo al tampone e di vivere – al pari di molti pazienti – una situazione di ansia e disagio. L’attore ha rivelato la propria condizione nel corso di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. In questa occasione ha ammesso di essersi ammalato di Covid-19.

Verso metà dicembre ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Si parla di una data intorno al 20-21 di dicembre 2020. Rocca, stando alla sua ricostruzione, ha iniziato a non sentire più odori e sapori. Ha dunque raccontato ad Eleonora Daniele di essersi subito preoccupato e di aver prenotato un tampone per accertare la sua positività. Da lì è iniziato il suo incubo.

Il racconto di Gilles Rocca: “Ho perso gusto e olfatto”

“Ho fatto proprio il tampone per questo, gusto ed olfatto erano spariti. Allora ho prenotato il tampone rapido a casa. Sono sempre stato molto attento, avevo fatto altri tamponi ma erano tutti negativi”, ha affermato Gilles che a differenza di altri compagni di Ballando, non ha mai contratto il virus nel corso del programma come accaduto a Daniele Scardina, fermato dalla positività alla vigilia dell’inizio dell’edizione 2020.

Dopo l’accertata positività dell’attore, sono comparsi gli altri sintomi: forti dolori alle ossa, ai reni e alla schiena. L’ex ballerino ha sottolineato come il Covid lo abbia messo in ginocchio nonostante uscisse dall’esperienza del programma di Milly Carlucci e le sue buone condizioni di salute.

La sua cautela, mostrata nei riguardi dei genitori e della sua famiglia in particolare, lo ha indotto ad assumere atteggiamenti sempre molto cauti, ma non gli ha evitato di contrarre il coronavirus purtroppo. Per questo, ha tenuto a lanciare un appello anche ai giovani, che spesso sottovalutano la malattia.

“E’ molto facile prenderlo a quanto pare, ma è dura anche per noi giovani. Non avrei mai immaginato che potesse abbattermi così tanto fisicamente”.

I sintomi dopo il tampone positivo di Gilles Rocca

“Avevo dolori forti ai reni, alle ossa ed alla schiena. La cosa che mi ha fatto più paura è stato il fatto che mangiare una lasagna o un cartone era la stessa cosa, è stato terribile”, ha aggiunto Rocca che ha condiviso questo calvario con la sua fidanzata, Miriam Galanti.

In attesa di negativizzarsi, Rocca ha voluto ribadire in collegamento dalla sua casa che che non vedrà nessuno e resterà chiuso tra le mura domestiche per proteggere chi ama e il suo prossimo. Un messaggio condiviso.

VIRGILIO SPORT | 15-01-2021 13:12