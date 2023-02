Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari e il sogno Parigi 2024

Il sogno nel cassetto della più grande grande ginnasta, che però non partecipa ad una gara ufficiale dall'argento di Tokio ad agosto 2021

07-02-2023 19:00

Vanessa Ferrari e i limiti che non conosce. L’atleta bresciana ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera di sapersi rialzare dopo le cadute ma anche di essere capace di magie da lasciare tutti con gli occhi che brillano e la bocca spalancata. Resta però il fatto che l’ultima volta in cui ha deliziato il pubblico risale al 2 agosto 2021 quando a Tokyo fu capace di un esercizio meraviglioso tanto da prendersi la medaglia d’argento.

Vanessa Ferrari a Parigi 2024? Tra sogno e realtà attuale

Chi pensava, però, che questo potesse bastarle per chiudere la sua carriera, si sbagliava di grosso perché la ginnasta azzurra non ha mai accennato ad un ritiro dalle scene. Anzi. La carica di Tokyo le è servita per rilanciare verso un altro traguardo forse ancora più lontano nell’orizzonte che fa rima con Parigi 2024. La realtà dei fatti, però, vede la farfalla di Orzinuovi distante dalle pedane proprio da quel magico momento e molto più vicina ad una riabilitazione, l’ennesima, dovuta al quarto intervento al piede sinistro messo a punto lo scorso mese di febbraio. Nella passata stagione non l’abbiamo mai vista all’opera e con ogni probabilità non la vedremo nemmeno in questa prima parte di 2023, nonostante la serie A sia in partenza sabato 11 febbraio da Firenze (quattro le tappe previste da qui alla primavera).

Vanessa Ferrari e le future olimpiadi: necessario un percorso perfetto

Resta il fatto che la 33enne bresciana stia lavorando a puntino per un grande rientro e che, mai come questa volta, non potrà sbagliare nulla se davvero vorrà esserci a Parigi. Questo è dovuto anche alla questione “posti individuali a disposizione già esauriti”, Vanessa dovrà essere convocata nel quintetto azzurro per far parte della spedizione parigina. Il Mondiale del 2023 potrebbe essere una valida chance per testare la sua condizione, altrimenti se ne parlerà solo nelle tappe di avvicinamento a Parigi. Fra mille punti di domanda la certezza è una sola, quel vestito d’oro nella competizione a cinque cerchi come desiderio più intimo.