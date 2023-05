Ginnastica, le azzurre si preparano agli Europei di ritmica

Occhi puntati su Sofia Raffaeli

17-05-2023 13:42

Tocca alle individualiste senior calcare la pedana della Milli Gymnastics Arena di Baku, dove vanno in scena gli Europei di ginnastica ritmica.

Occhi puntati su Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, che inizieranno la gara giovedì 18 con le qualificazioni a cerchio e palla, per passare poi a clavette e nastro.

L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – detentrice del titolo iridato 2022 – girerà su tutti e quattro gli attrezzi per ambire alla conquista dello scettro continentale mentre le due avieri dell’Aeronautica Militare daranno il loro contributo per la classifica del team ranking: Baldassarri la vedremo al nastro mentre Agiurgiuculese a cerchio, palla e clavette. La gara delle individualiste senior, e poi delle squadre, sarà visibile sui canali Rai a partire da giovedì 18 dalle ore 17.15 fino alle 19.20 mentre venerdì 19 su Rai Play dalle 10.00 alle 12.00. Sabato poi maratona in programma le finali a partire dalle 10 del mattino con le 24 migliori individualiste per terminare alle 20.55 con il podio delle squadre.

Il programma terminerà con le finali di specialità di domenica dalle 9.55.