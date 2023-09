Ginnastica, medaglia negata a bambina di colore: la disgustosa vicenda che ha mobilitato Simone Biles

Dalla ginnastica arriva una storia che riaccende i riflettori sul tema (non ancora superato nemmeno in ambito sportivo) del razzismo. È datato marzo 2022, ma è divenuto virale soltanto nelle ultime ore: al termine di una competizione giovanile, mentre l’organizzazione sta premiando con una medaglia tutte le ragazzine che hanno preso parte alla rassegna, si vede chiaramente come l’addetta alla premiazioni salti volontariamente l’unica atleta di colore presente sul podio.

Quest’ultima, incredula, strabuzza gli occhi, evidentemente stupita nel vedere che a tutte le altre ragazzine la medaglia viene messa al collo, mentre lei rimane senza. Anche il fotografo, che immortala ogni singola premiazione, sembra quasi restare interdetto nell’assistere alla scena, ma poi prosegue a scattare le foto senza curarsene più di tanto. Nessuno ferma il cerimoniale, che prosegue come se nulla fosse. Quasi come se la giovane atleta di colore non meritasse davvero di ricevere la medaglia.

A distanza di 18 mesi quel video è diventato virale, anche perché nel frattempo alcune colleghe illustri del mondo della ginnastica non sono rimaste a guardare. Simone Biles, la più famosa al mondo tornata a incantare dopo un paio di anni di crisi, ha voluto inviare un messaggio di vicinanza alla giovane ragazza discriminata e alla sua famiglia.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

Ma il clamore suscitato dalle immagini (piuttosto emblematiche) ha fatto si che contro la Gymnastics Ireland si sia scagliato tutto il mondo della ginnastica. La federazione irlandese s’è difesa affermando che la responsabilità della mancata assegnazione della medaglia è da attribuire unicamente alla giudice di gara che era incaricata di procedere con la premiazione, ma è evidente che il “dispiaccio” di agenzia sia un pretesto un po’ arruffato per “lavarsi le mani” e non riconoscere il proprio errore.

Addirittura alcune fonti hanno riferito che la medaglia alla ragazzina di colore sia stata poi effettivamente consegnata, ma in separata sede e prima di lasciare l’impianto dove si erano svolte le gare.

La famiglia della giovane ginnasta però ha smentito tale versione, rifiutando poi ogni invito a incontrare i vertici della Gymnastics Ireland, che hanno provato a contattare i genitori per porgere loro le scuse in forma privata.

ha spiegato la madre della ragazza, ribadendo la volontà di non voler incontrare nessuno.

Se anche una atleta come Simone Biles è arrivata a interessarsi del caso, è facile intuire quanto il clamore scaturito dalla vicenda sia diventato anche un buon pretesto per rimettere nuovamente sotto la lente uno dei più grandi problemi della civiltà contemporanea.

ha scritto la Biles.

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷

there is no room for racism in any sport or at all !!!!

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 23, 2023