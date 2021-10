Ginnastica ritmica, Mondiali 2021: conquistate altre due Finali, Raffaeli eliminata

28-10-2021 11:27

Il meraviglioso anno azzurro sembra non fermarsi mai e continuare anche in Giappone, a Kitakyushu, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2021 di Ginnastica Ritmica. Dopo il bronzo di ieri nel cerchio conquistato da Sofia Raffaeli, nella giornata di oggi le nostre portacolori hanno centrato l’ingresso per altre due finali di specialità.

Milena Baldassarri ha ribadito di essere in uno stato di forma strepitoso ed ha conquistato la finale nelle clavette. Già argento iridato 3 anni fa, la 20enne romagnola è passata con 25.800 (17.300 il D Score, 5.6 di corpo e 11.7 di attrezzo; 8.5 l’esecuzione, con 8 decimi di detrazione tecnica e 0.7 di decurtazione artistica.

Alexandra Agiurgiuculese si è prontamente riscattata dopo l’errore di ieri con la palla ed è riuscita a guadagnare la qualificazione all’atto conclusivo col nastro, col punteggio di 21.525 (13.900 per le difficoltà, 5.6 di corpo e 8.3 di attrezzo; 7.625 per l’esecuzione, con 1.675 di detrazione per la parte artistica e 0.7 di decurtazione per il pannello artistico).

Peccato solo per la Raffaeli, che non è riuscita a ripetere le magie di ieri ed è rimasta fuori dalle finali: nono posto (25.100) con le clavette (prima delle escluse), qualche errore con il nastro e 16ma piazza (20.400).

