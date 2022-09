Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli si sente come una tigre

20-09-2022 09:43

A soli 18 anni, Sofia Raffaeli è la nuova star della ginnastica ritmica. Nella città di Sofia, ha vinto quattro ori individuali che le hanno già garantito il pass per le Olimpiadi di Parigi (2024).

“Sono una ragazza molto timida e chi mi vede mi considera piccolina, minuta. Poi però, quando sono in pedana, mi trasformo in una tigre e me la mangio con uno sguardo: mi sento una guerriera, come Xena, che ho omaggiato nella gara del nastro”, le sue parole al Corriere dello Sport. Sul fatto di avere già in tasca il pass per Parigi 2024, l’azzurra non si scompone: “Un regalo? No, perché so che anche se ho ottenuto la qualificazione, non devo fermarmi. C’è ancora tantissimo lavoro da fare”.