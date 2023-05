Ginnastica ritmica – Sofia Raffaeli “solo” sesta nelle qualifiche europee

Dopo due buone prove messe a referto nella giornata di ieri, l’atleta marchigiana non si è ripetuta, ha collezionato qualche sbavatura di troppo ed è scivolata in 6° posizione.

19-05-2023 19:31

Giornata così così per Sofia Raffaeli, la ginnasta italiana che sta cercando di salire sul podio anche agli Europei in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan).

Nel concorso generale la ribattezzata “Formica Atomica” si è difesa bene nel cerchio e nella palla, esercizi andati in scena ieri, mentre oggi ha messo in fila alcuni errori sia alle clavette, sia con il nastro che alla fine l’hanno vista costretta ad accontentarsi del sesto posto con il punteggio di 95.650. Davanti a lei in prima piazza la scatenata bulgara Stiliana Nikolova (97.850), poi a seguire l’altra bulgara Boryana Kaleyn (97.850), la tedesca Darja Varfolomeev (96.950), dall’ucraina Viktoriia Onopriienko (96.900) e dall’azeera Zohra Aghamirova (95.750).

Se la 19enne vorrà aggiudicarsi anche questa corona, dovrà deve sbaragliare tutti nella finalissima di sabato.