Ginnastica, Sofia Raffaeli ancora sul podio

Non delude la Formica Atomica

23-04-2023 12:04

La stagione della Ginnastica Ritmica sta regalando un duello acceso tra l’azzurra Sofia Raffaeli e la bulgara Stiliana Nikolova, 19 e 17 anni. Nell’appuntamento di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaijan, questo weekend, la battaglia si è rinnovata fino all’ultimo attrezzo dell’All-Around, che ha portato la ginnasta di Chiaravalle sulla piazza d’onore con il totale, sui quattro attrezzi, di 129.700 frutto delle due ottime prestazione di ieri, nella prima giornata di qualifica, e della bella routine alle clavette da 33.350 punti, secondo miglior score d’attrezzo, che vale la terza finale di specialità dopo quelle a cerchio e palla.

Non è stato un weekend fortunato per le altre due azzurre impegnate nella competizione di Baku. Le due aviere dell’Aeronautica Militare, Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, rispettivamente con i punteggi di 116.300 e 109.950, si sono fermate in 18ª e 30ª posizione a causa di alcuni errori che hanno inficiato anche la giornata e precluso la possibilità di rivederle nelle finali di specialità.