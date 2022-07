12-07-2022 13:44

A dicembre aveva “anticipato” l’arrivo di Vlahovic alla Juventus: cosa che in principio aveva provocato l’ilarità generale, poi tutti dovettero ricredersi. Ora Ezio Greggio si è lanciato in un’altra previsione di mercato. Il popolare presentatore ed attore, direttamente sul proprio account “Twitter”, ha sganciato un’altra “bomba”, questa volta riguardante Nicolò Zaniolo. “Juventiniii… una notizia veloce da leccarsi le orecchie: Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve (fonte certa)”. Viene da chiedersi se si tratti della stessa fonte che gli aveva spoilerato l’arrivo dell’attaccante ex Fiorentina a Torino: in quel caso, Greggio assurgerebbe al ruolo di “guru” per i tifosi della Juventus.

Juve, si aspetta la cessione di de Ligt

La versione “ufficiale” del calciomercato, per ora, dice che i bianconeri attendono di cedere de Ligt per scatenarsi sul mercato. In quel caso, allora dovrebbe arrivare un’offerta ufficiale alla Roma: il club bianconero ha già fatto sapere di voler intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso, che si tramuterà in acquisto definitivo al maturare di determinate condizioni. La società capitolina è stata altrettanto chiara: no alle contropartite (in un primo momento si era parlato di Arthur), sì ad un’offerta cash per il cartellino di Zaniolo. Anche perché il 15% del ricavato spetterebbe all’Inter, che ha cresciuto il giocatore nel proprio settore giovanile.

I tifosi della Juve “credono” in Ezio Greggio

Ma tutto questo, ormai, ai tifosi della Juventus interessa relativamente poco: “l’oracolo” Ezio Greggio ha parlato, e tanto basta. Come spiega Tony: “Come per Vlahovic….. quindi ci credo“. Anche Alfio è entusiasta: “Il grande #eziogreggio avrà un’informatore vicinissimo alla società che gli da queste dritte e lui le anticipa noi”. Anche Gianfranco concorda: “Praticamente è dentro la società, come tanti tifosi “Vip”, conoscono un po’ tutti ,dai dirigenti ai calciatori, e hanno sicuramente notizie prima di noi tifosi normali”.

Juve, i tifosi vogliono Greggio come ds

Qualcuno come Luca scherza: “Ezio Greggio nuovo DS della Juventus“. Arduino allo stesso modo, ma con una precisazione: “ti credo visto che avevi dato in anteprima l’acquisto di Vlahovic, speriamo che non sia un altro Dybala 2.0″. Domenico invece ci ride su: “Me lo ha confermato anche un mio amico benzinaio. Quindi già sono due fonti attendibili”. Attilio invece non ha dubbi: “Ci prese anche per Vlahovic…non so quale fonti abbia ma ci prende sempre! Ordino già la maglia “. Diego è pronto ad accoglierlo: “Giocare nella Juve con esperienza diventerà più forte e più bravo”. Luca ha un solo dubbio: “mi auguro che non sia il nuovo Dybala…via uno arriva l’altro sempre infortunato…se no ottimo giocatore…!”

Zaniolo, c’è chi ha dubbi: un “nuovo” Dybala?

Ci sono anche i dubbiosi sulla bontà dell’affare per la Juve, come Ivan: “Tecnicamente indiscutibile, ma 2 crociati rotti ad appena 23 anni. Avrei investito su altro”. O anche Marco: “Ottimo acquisto… ma la mentalità deve cambiarla Torino è serietà”. Alberto invece vorrebbe altro: “Non so quanto possa servire Zaniolo, perchè non prendere Milinkovic-Savic che con Pogba formerebbe un super centrocampo ??!!”. Anche Raffaele la vede così: “Era meglio prendere Savic..immaginate con Pogba”. E Federico conclude: “È consapevole che a Torino dovrà fare il Monaco e non i bagordi nei locali romani?”

