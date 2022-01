Ezio Greggio profetico a dicembre: "Vlahovic è della Juve"

26-01-2022 08:40

Per l’ufficialità ci sarà da attendere ancora un po’ probabilmente, ma ormai non sembrano esserci proprio più dubbi:molto presto Dusan Vlahovic sarà un calciatore della Juventus.

Il club bianconero mette quindi a segno un colpo sensazionale, visto che si assicurerà, a fronte di un esborso da circa 70 milioni di euro più bonus, un classe 2000 che è già considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Un’operazione, quella chiusa dalla Juventus, in un certo senso sorprendente, visto che in pochi avrebbero pensato ad un acquisto così importante a stagione in corso, ma in realtà c’è chi aveva già previsto la fumata bianca con larghissimo anticipo.

Ezio Greggio infatti, già lo scorso 20 dicembre, nel corso della trasmissione ‘Tiki-Taka’, aveva parlato di Dusan Vlahovic come di un giocatore già della Juventus.

“Lo scoop, ho la certezza: Vlahovic è già della Juve. Ho detto tutto. Ricordati questo pezzo da mandare in onda tra un po’. Detto ciò, la Juve in mano a Max sorprenderà in molti, poi da gennaio arriva Vlahovic e qualche goal in più lo faremo”.

Una profezia in piena regola, o magari qualcosa in più. Quello che è certo che il video con le parole del noto attore e conduttore sono tornate ad essere virali sul web nelle ultime ore.

