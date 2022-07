Juve, Zaniolo è più vicino: la scelta che indispettisce i romanisti

10-07-2022 10:16

Avanti tutta su Nicolò Zaniolo. La strategia della Juventus non cambia. Il giovane attaccante della Roma è il prossimo obiettivo della Vecchia Signora nella sua campagna di rafforzamento ‘grandi firme’ che, dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria, dovrebbe consentire al club bianconero di tornare a lottare per il titolo dopo due anni di anonimato. L’altro sogno di Allegri, Koulibaly, sembra invece più lontano dopo le parole del ds azzurro Giuntoli.

Zaniolo, passi avanti nella trattativa Roma-Juve

Zaniolo, dunque. Passi avanti nella trattativa nelle ultime ore, con i “segnali” inviati sia dalla Juventus che dalla Roma. Il club giallorosso ha abbassato un po’ le pretese, dichiarandosi disposto (attraverso una telefonata del ds Tiago Pinto all’agente del calciatore, Vigorelli) a scendere di qualche milioncino dall’iniziale valutazione di 60 milioni. La Juventus, invece, potrebbe fare uno sforzo ulteriore, spingendosi fino a 50. Molto dipenderà dalla cessione di De Ligt al Bayern, decisiva anche per sbloccare l’altro nodo spinoso della Juve: quello del difensore.

Zaniolo, fa discutere l’assenza contro il Trastevere

A riassumere la situazione è la Gazzetta dello Sport. Questo il punto in prima pagina: “Juve, e ora Zaniolo. I bianconeri preparano l’offerta decisiva da 50 milioni (prestito oneroso con obligo). E la Roma tiene Nicolò in tribuna nel primo test…”. Un’assenza sospetta, quella contro il Trastevere. Ufficialmente per la lombalgia, a cui però credono in pochi. All’interno del giornale infatti si legge: “La Roma ha aperto le porte a un prestito con obbligo di riscatto e anche a un pagamento pluriennale, che in ogni caso le consentirebbe sia di fare plusvalenza che di ottenere una liquidità immediata, senza però scendere al di sotto dell’asticella posta appunto a cinquanta milioni”.

Caso Zaniolo: romanisti inviperiti, juventini in attesa

E i tifosi, che ne pensano degli ultimi sviluppi? I romanisti sono sul piede di guerra. “Se vuole andar via faccia pure ma ci risparmi questo teatrino”, scrive un fan indignato. Anche il portale Pagineromaniste ammette: “Ahi Roma, Zaniolo è un caso“. Mimmo ha ancora qualche dubbio: “Nessuno ha scritto con chiarezza se è stato Zaniolo a non voler giocare o se è stato Mourinho a non farlo giocare”. Mentre Mariano fa un’analisi approfondita: “Forse, per lui e i tifosi, è meglio se Zaniolo va via, Juventus o altra non importa. I tifosi vivono un rapporto troppo morboso con lui. buon giocatore, ma non sarà mai una bandiera, non ha il carattere, è giovane e un pò immaturo. In altro club sarà mentalmente più libero”.

E gli juventini? Attendono Zaniolo a braccia aperte. Come Marco: “E forza, sblocchiamola questa trattativa”. O come Luigi: “Tra Koulibaly e Zaniolo, mi dispiacerebbe molto di più se non arrivasse il secondo”. C’è anche chi, come Giulio, non ne può più di aspettare: “Leggo da un mese che Zaniolo è a un passo dalla Juve ma poi questo passo non lo fa mai”. E chi continua a essere scettico, come Marzio: “Ah beh certo perché l’assenza nella fondamentale amichevole col Trastevere sarebbe un segnale inequivocabile”.

