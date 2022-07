Sergio Oliveira saluta la Roma: "Grazie a tutti"

09-07-2022 21:14

Sergio Oliveira e la Roma. Un rapporto che si è concluso dopo pochi mesi con il centrocampista portoghese passato ora al Galatasaray. I giallorossi non hanno riscattato il giocatore che ha voluto salutare i tifosi della Roma con un post su Instagram.

“Desidero ringraziare tutti alla Roma per aver avuto l’opportunità di far parte di questo grande club. Il privilegio di lavorare con José Mourinho, di giocare con calciatori straordinari – così Oliveira -, di essere assistito da uno staff fantastico è qualcosa che non dimenticherò mai”.

“Voglio poi dire un grazie enorme a tutti i tifosi. La vostra passione straordinaria mi ha fatto da subito sentire parte della vostra famiglia. Non dimenticherò mai la finale di Tirana e i festeggiamenti a Roma – ha concluso -. Grazie a tutti! Daje Roma!”.

