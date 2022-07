Koulibaly SpaccaNapoli, è bufera dopo le dichiarazioni del ds Giuntoli

10-07-2022 08:33

E ora come la mettiamo? Mai in tempi recenti a Napoli c’era stata una conferenza stampa così chiara sul mercato, con nomi, cifre, valutazioni e rivelazioni di offerte. Il ds Giuntoli, con toni sorridenti e pacati, ha spiattellato tutto o quasi sulle situazioni ibride legate ai giocatori in scadenza nel 2023 o il cui contratto è appena scaduto. Ha spiegato che per Ospina è stata fatta una corte spietata ma che il giocatore ha preferito la scelta….di vita andando a prendere più soldi in un paese meno attrattivo calcisticamente, ha parlato dell’offerta a Mertens (5 milioni lordi) che è stata rifiutata per ora, ha detto che con Fabian Ruiz vanno d’amore e d’accordo ma che se presenta un’offerta importante la valuteranno e soprattutto si è soffermato sul caso Koulibaly.

Per il Napoli Koulibaly è incedibile

Sul difensore Giuntoli è stato chiarissimo: “Nessuna offerta ufficiale è arrivata per lui. Il presidente gli ha fatto proposta quasi irrinunciabile: 6 milioni netti per 5 anni e un futuro con un ruolo da dirigente. Cosa ha risposto? Che si vuole guardare intorno, ha preso tempo. No alla Juve? Non c’è bisogno, è incedibile”.

Spalletti ha pronta la fascia di capitano per Koulibaly

Spalletti ha anche aggiunto che per Koulibaly è pronta la fascia da capitano: “Abbiamo per lui una misura XXL perché ha due braccia enormi e la fascia di Insigne non gli entra”. Insomma stima e amore, certo, ma anche un messaggio chiaro ai tifosi, come a dire che se andrà via sarà solo per colpa sua che vuole guadagnare di più.

I tifosi del Napoli si dividono su Koulibaly

Fioccano le reazioni: “Caro Koulibaly a questo punto, De Laurentiis ha fatto il suo dovere. Ora, devo vedere tu..” oppure: “Il Napoli ha fatto uno sforzo enorme proponendo queste cifre a Koulibaly andando forse anche oltre le proprie possibilità, alla società non mi sento di imputare nulla perché di più non può fare” e ancora: “Mi è piaciuta molto la chiarezza di Giuntoli sulle varie situazioni di mercato” e poi: “Onestamente, anche non essendo filo societario mi chiedo cosa possa fare di più ADL , il problema è quando il tuo massimo non basta… ed allora purtroppo bisogna prenderne atto , ma ribadisco che è una signora offerta”.

Koulibaly messo spalle al muro, per molti è la mossa della disperazione

Folta la rappresentanza di chi non ha gradito le parole di Giuntoli: “Dopo le dichiarazioni di Giuntoli di ieri la risposta di Ramadani che oggi dirà di non avere mai ricevuto un offerta del genere da AdL non è manco quotata”, oppure: “E se fino a ieri escludevo che Koulibaly andasse alla Juve, dopo le parole di Giuntoli, lo ritengo altamente probabile” e ancora: “Giuntoli ha giocato la carta della disperazione con le sue dichiarazioni su Koulibaly per portarlo allo scoperto, solite tecniche di ADL per uscire dalle situazioni spinose, Occhio che il risultato potrebbe non essere quello sperato!”

C’è chi scrive: “Ma ci rendiamo conto dell’azione intimidatoria e mafiosa nei confronti di Koulibaly? Stan parlando tutti, senza contraddittorio da parte del giocatore, dichiarandosi tutti buoni e generosi, facendogli fare la parte schifosa dell’Infame…” e poi: “Uno scarico di responsabilità della società nei confronti di Koulibaly, ma un giocatore come lui deve poter ambire a vincere prima di appendere le scarpe al chiodo. A Napoli, in 8 anni, ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, non credo gli bastino”.

Infine la chiosa: “Se davvero ci tenevano avrebbero proposto questo rinnovo prima. A mio avviso è una mossa per mettere spalle al muro il giocatore, così nel caso andasse via la colpa cadrebbe sul giocatore. Una mossa per non fare infuriare i tifosi”.

