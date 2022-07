09-07-2022 20:14

Il Napoli prova a fare di tutto per trattenere Kalidou Koulibaly. La telenovela di mercato va avanti da settimane ormai con il difensore senegalese che al momento non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta di rinnovo del club. Nonostante la “spending review” decisa dal presidente De Laurentiis, il club ha deciso di fare uno strappo alla regola per il senegalese.

Giuntoli: “A Koulibaly proposti 6 milioni per 5 anni”

Non si nasconde nel corso della conferenza stampa di Dimaro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sollecitato dalla domande su Koulibaly ha deciso di dire tutta la verità: “Per Kalidou non è arrivata nessuna offerta importate, stiamo parlando tutti i giorni con lui e il presidente gli ha fatto una proposta quasi irrinunciabile con 6 milioni all’anno per 5 anni, senza bonus e niente. Gli abbiamo offerto anche un futuro da dirigente nel club: è un ragazzo che si è sempre distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta. In un momento in cui siamo passati a degli stipendi più sostenibili questa proposta vale doppio”.

Giuntoli svela il futuro di Fabian Ruiz e Mertens

Ma non c’è solo il caso Koulibaly a tenere in ansia i tifosi del Napoli. Mertens al momento ha lasciato il club a parametro zero, mentre anche lo spagnolo Fabian Ruiz sarà in scadenza di contratto nel 2023: “Con Fabian c’è un rapporto straordinario, lui è innamorato della città. Offerte non sono arrivate ma vogliamo che rimanga con noi. Si sta guardando intorno e noi aspettiamo che ci porti offerte per decidere se accettarle o farne una noi a lui”.

Poi sul caso Mertens: “Della sua situazione non mi occupo in prima persona, lo fa il presidente con cui Dries ha un rapporto straordinario. Hanno parlato a lungo ed Aurelio gli ha fatto un’offerta di quasi 2,5 milioni netti a stagione ma che non è stata accettata”.

Koulibaly: le speranze dei tifosi sui social

Le parole di Giuntoli sembrano aver riacceso le speranze dei tifosi sulla possibile permanenza di Koulibaly a Napoli: “Per i parametri del Napoli questa è una grande offerta”, fa notare Armando. Anche Vincenzo apprezza la chiarezza del dirigente: “Ha fatto benissimo a dichiararlo ma non mi aspettavo che gli avessero offerto anche un ruolo in società”. Ora la palla passa nelle mani del calciatore: “L’offerta è buona, accettala o vai all’estero ma non alla Juve”, commenta Francesco. Mentre c’è chi ha dei dubbi: “Saranno lordi, ADL che offre un quinquennale del genere a un 31enne faccio fatica a immaginarlo”.

