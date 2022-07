Napoli, Giuntoli fa chiarezza su Koulibaly

09-07-2022 20:19

Il ds del Napoli Giuntoli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla situazione legata a Koulibaly: “Gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto da sei milioni di euro netti a stagione per cinque anni, senza ulteriori bonus, oltre a un futuro da dirigente. Quindi un’offerta che vale doppio, con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ha preso un po’ di tempo e ci ha detto che vuole valutare. Per lui non sono arrivate offerte ufficiali da altri club”.

Il ds azzurro si è esposto anche su Fabian Ruiz: “Non abbiamo ancora avanzato proposte di rinnovo ma vogliamo trattenerlo. Vuole andare via? O porta un’offerta che ci soddisfa oppure vedremo cosa fare per prolungare il contratto”.

Sembra invece sempre più vicino all’addio Mertens: “Non gestisco il caso in prima persona visto lo straordinario rapporto tra Dries e De Laurentiis. Hanno parlato a lungo fino a poco fa, il presidente ha fatto un’offerta importante, un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione che non è stata accettata”.

Per quanto riguarda altre situazioni di mercato, Giuntoli ha aggiunto: “Osimhen? Le eventuali offerte devono essere importanti, al momento non c’è nulla. Dybala? Non ci abbiamo pensato, sta parlando con altri club. Non è alla nostra portata. Per Deulofeu non c’è stato nulla”.

