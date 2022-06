Chelsea, Koulibaly nuovo primo obiettivo per la difesa

30-06-2022 10:28

Il Chelsea avrebbe fatto di Kalidou Koulibaly del Napoli il suo obiettivo principale per la ricostruzione della difesa.

Koulibaly aiuterebbe a colmare il vuoto lasciato dalle partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, che hanno entrambi scelto di trasferirsi in Liga alla naturale scadenza del proprio accordo coi Blues.

Si dice che la squadra di Stamford Bridge sia interessata a Matthijs de Ligt della Juventus e a Milan Skriniar dell’Inter, ma con la Juventus che chiede 100 milioni di sterline e l’Inter ferma ad almeno 55 milioni, il 31enne fuoriclasse del Napoli è ora considerato l’opzione migliore.

Koulibaly è reduce da una stagione in cui ha aiutato il Napoli a subire il minor numero di reti in Serie A, 31 gol nelle 38 partite di campionato (miglior difesa assieme al Milan) e ha contribuito anche a livello offensivo con tre gol e tre assist in 27 presenze.

Ha giocato non meno di 34 partite in tutte le sue otto stagioni con il Napoli, ma ha saltato un mese intero nella scorsa stagione per uno stiramento alla coscia, ed è la terza stagione consecutiva nella quale si ferma per un periodo così lungo a causa di problemi muscolari.

