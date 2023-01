Giochi del Mediterraneo U23: Iapichino subito vittoriosa

23-01-2023 08:35

In Spagna, nei Campionati del Mediterraneo U23 indoor è iniziata la stagione nel lungo di Larissa Iapichino con un successo ottenuto saltando 6,45.

La misura vincente arriva al secondo turno, poi la ventenne fiorentina cerca di aggiungere centimetri senza però incrementare, con tre nulli conclusivi, nella prima uscita dell’anno in pedana e una settimana dopo il promettente esordio nello sprint (7.47 nei 60 metri ad Ancona). “Contenta di aver iniziato il 2023 con una vittoria in Nazionale. Abbiamo scelto questa gara – commenta Larissa Iapichino – per testare lo stacco di sinistro, che non è la mia gamba, sperimentato nella preparazione invernale. Per il prosieguo della stagione valuteremo la scelta più opportuna, alla luce di quanto osservato nella velocità raggiunta in rincorsa. E tra pochi giorni tornerò in pedana, a Sabadell il 28 gennaio”.

A firmare l’altro successo azzurro di questa trasferta è il 18enne saltatore in alto Edoardo Stronati che si impone con 2,17, a tre centimetri dal suo miglior risultato in carriera. Nei 60 metri coglie il record personale Matteo Melluzzo con 6.74, tre centesimi di progresso per finire terzo, stesso piazzamento di Lorenzo Benati nei 400 in 47.71. Due secondi posti dai concorsi, con Riccardo Ferrara nel peso (18,75) e Federico Bruno nel triplo (15,70), mentre chiudono terze anche la sprinter Hope Esekheigbe (7.43 nei 60) e Laura Rami nei 400 in 55.11, l’astista Giulia Valletti Borgnini (4,15) e Sofia Bella con 2:10.64 sugli 800 metri: in tutto per l’Italia 2 ori, 2 argenti e 6 bronzi.