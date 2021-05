Giochi di Tokyo, l'appello dei Medici: "Cancellate la rassegna"

Continuano a non arrivare notizie serene dal Giappone in chiave olimpica.

L’associazione dei Medici di Tokyo, con una missiva, ha esortato il CIO a cancellare l’Olimpiade nipponica a causa della pandemia. L’appello arriva da un gruppo di oltre 6000 medici a meno di dieci settimane dall’apertura della rassegna.

“La cancellazione – si legge – di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale il contagi da Covid e le vittime della malattia, è la cosa più giusta da fare”.

Per il momento, la campagna vaccinale in Giappone prosegue molto a rilento per via di una serie di lentezze burocratiche e organizzative.

OMNISPORT | 19-05-2021 15:22