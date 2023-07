Giochi Europei 2023 Italia 100 medaglie: l'impresa Azzurra arriva con Stefanie Horn

Il bronzo della 32enne nella canoa slalom suggella un traguardo memorabile: la spedizione tricolore lascia un marchio indelebile in Polonia e pone le basi per rinvigorire l'intero movimento sportivo nazionale

02-07-2023 17:03

L’impresa dell’Italia ai Giochi Europei del 2023 è un capitolo eccezionale, mai scritto prima e inatteso. Magnifici Azzurri: 100 medaglie e altrettanti podi, 35 dei quali del metallo più prezioso. Abbiamo uno squadrone sena nemmeno saperlo!

Cracovia, Polonia: tra Rynek Glówny – la piazza del mercato – e gli anfratti medievali che valgono, da soli, un volo con pernottamento, l’Italia sportiva ha impresso il proprio marchio nella storia. Dal ritorno alle gare di Gianmarco Tmberi, finito con l’oro l collo, fino a una donna d’acciaio, Stefanie Horn che, con la sua canoa, ha scritto l’ultimo dei capolavori.

I Giochi Europei 2023, infatti, hanno regalato uno epilogo che nemmeno nei sogni a occhi aperti avrebbe potuto essere altrettanto indelebile: Azzurri primi nel medagliere con 100 medaglie conquistate. La corsa al 100, simbolicamente straordinaria, è stato il liet motiv dell’ultimo giorno di gara.

Stefanie Horn regala la medaglia numero 100

Erano 90 già nelle prime ore di domenica 2 luglio – l’assegnazione delle medaglie è iniziata giovedì 22 giugno e si è conclusa oggi – e il bottino si è rimpolpato ulteriormente con il passare delle ore: è stato un corso dirompente, straordinario, incontenibile. All’ora di pranzo, altro salto in avanti: 95 medaglie in bacheca; alle 14.40 il bilancio è di 99. E quell’unica medaglia utile per lasciare un marchio inscalfibile è arrivata con Horn nella canoa slalom, un bronzo che ha il sapore del sogno.

Il tricolore ha svettato più in alto di tutti gli altri vessilli nonostante non fossero contemplate discipline nelle quali avremmo potuto incidere in maniera tanto più significativa come il nuoto, il canottaggio, il ciclismo su pista.

Le medaglie Azzurre: un trionfo inaspettato

A dettagliare ancora meglio i numeri dell’impresa, basti pensare che nelle due edizioni precedenti – svolte rispettivamente nel 2015 e nel 2019 – l’Italia aveva collezionato 41 medaglie la prima e 47 la seconda. La misura di quale balzo qualitativo abbia fatto il movimento italiano è immediatamente restituita: la terza edizione dei giochi è coincisa con un bottino superiore a quello delle due precedenti edizioni messe insieme.

Cosa sono i Giochi europei

Istituiti il 18 dicembre 2012 per decisione dei Comitati Olimpici Europei (COE), i Giochi Europei si svolgono ogni quattro anni, solo d’estate e sono giunti nel 2023 alla terza edizione dopo quelle di Baku del 2015 e di Minsk nel 2019. Sono cinquanta le Nazioni ad avervi preso parte, ciascuna aderente ai COE.

Dai Giochi olimpici ai Giochi Europei, il passo è stato consequenziale, in perfetta sintonia con quanto verificatosi negli altri continenti, in cui sono nati i Giochi asiatici (per i migliori atleti dell’Asia), quelli del Pacifico (per Nazioni che si affacciano all’oceano Pacifico meridionale) e i panamericani (per atleti del continente americano).

Le discipline dei Giochi Europei 2023

Sono ventisei gli sport previsti – per ventinove discipline ufficiali – nel corso della terza edizione dei Giochi Europei, due delle quali – ovvero il ciclismo e gli sport acquatici ulteriormente differenziate in sottocategorie. Nel dettaglio:

l’arrampicata;

l’atletica leggera, che ha visto aggiungere al suo interno – proprio dalla terza edizione – anche i campionati a squadre;

il badminton;

il beach soccer;

il beach volley;

la break dance;

la canoa/kayak;

il judo;

il karate;

il kickboxing;

il muay thai;

il padel;

la pallacanestro 3×3;

il pentathlon moderno;

il pugilato;

il rugby a 7;

il salto con gli sci;

la scherma;

il taekwondo;

il tennistavolo;

il teqball;

il tiro a segno;

il tiro con l’arco ;

; il triathlon.

Il ciclismo comprende BMX e mountain bike. Gli sport acquatici sono divisi in nuoto sincronizzato e tuffi.

Da aggiungere ai precedenti, anche una serie di sport dimostrativi che non concorrono per medaglie e podi: si tratta del calcio per amputati, della corsa in montagna, dell’orientamento, degli scacchi e del sumo.

Il medagliere dell’edizione 2023

100 medaglie e primi nel medagliere: è una fotografia che resterà impressa per tantissimo tempo ed è una boccata d’aria genuina che servirà all’intero movimento sportivo tricolore per investire ulteriormente in discipline che tornano a essere un richiamo eccezionale. Gli Azzurri hanno quasi doppiato i secondi classificati, gli spagnoli, fermi a 56 medaglie complessive (meno di Germania e Francia ma con più ori). 41 per l’Ucraina, terza piazzata. La top ten dei Paesi a podio:

1 Italia

34 ori

26 argenti

40 bronzi

100 medaglie

2 Spagna

21 ori

16 argenti

19 bronzi

56 medaglie

3 Ucraina

21 ori

12 argenti

8 bronzi

41 medaglie

4 Germania

20 ori

15 argenti

27 bronzi

62 medaglie

5 Francia

17 ori

19 argenti

26 bronzi

62 medaglie

6 Polonia

12 ori

19 argenti

18 bronzi

49 medaglie

7 Gran Bretagna

12 ori

10 argenti

27 bronzi

49 medaglie

8 Ungheria

10 ori

10 argenti

18 bronzi

38 medaglie

9 Turchia

9 ori

9 argenti

20 bronzi

38 medaglie

10 Paesi Bassi