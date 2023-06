Giochi Europei: bronzo per le spadiste italiane

Fiamingo, Navarria, Isola e Santuccio hanno Battuto la Svizzera 37-33

29-06-2023 18:34

Le azzurre della spada hanno conquistato ai Giochi Europei 2023 la medaglia di bronzo. Un risultato importante anche in ottica di qualificazione olimpica. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio hanno sconfitto nella finale per il terzo posto la Svizzera, con un punteggio di 37-33. Le azzurre hanno condotto i vari assalti sempre davanti, con l’allungo di Mara Navarria contro Brunner. L’ultima a salire in pedana è stata Fiamingo, che ha mantenuto il +3.

Dopo i successi sulla Georgia (43-28) e sull’Estonia (43-32), le azzurre sono state battute in semifinale dall’Ungheria (31-38).