Giochi Europei 2023, tiro con l'arco: nel compound oro per Elisa Roner

L'Italia continua ad andare forte nella manifestazione. A Cracovia l'azzurra è stata in difficoltà sia in semifinale sia in finale, ma ha capovolto la situazione

28-06-2023 15:45

L‘Italia si tinge di nuovo d’oro ai Giochi Europei in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Questa volta, peschiamo la medaglia più preziosa nel tiro con l’arco, specialità compound femminile. L’azzurra Elisa Roner ha dovuto faticare fin dalla mattina per piazzarsi davanti a tutti. Nei quarti ha superato per 144-142, in un incontro tiratissimo, l’estone Lisell Jaatma. La nostra atleta non è mai andata sotto al nove, a differenza dell’avversaria che ha pagato un sette nella terza serie e un otto nella prima.

In semifinale, è servita l’ultima freccia per avere ragione della coriacea danese Tanja Gellenthien: 141-141 il risultato finale della sfida, allo shoot-off 10-9 per Roner. L’italiana era sotto di tre frecce dopo due round, ma ha recuperato un punto per manche fino alla quinta, totalizzando sempre 29 punti. Grande tenuta mentale, quindi, e il giusto approdo all’ultimo atto a giocarsi la medaglia d’oro.

In finale, l’ostacolo della britannica Ella Gibson, battuta per 145-139 grazie a un finale quasi senza sbavature. Striscia straordinaria per Elisa che ha piazzato due 30 e un 29 (otto dieci negli ultimi nove tiri). L’inglese ha ceduto invece alla distanza, in particolare nelle due serie finali, chiuse entrambe con soli 27 punti all’attivo. Pressione alle stelle per Gibson che si è vista sfilare l’oro dalle mani quando sembrava in grado di prenderselo. Avendo anche i favori del pronostico alla vigilia dell’incontro di finale.

Nel medagliere generale, comanda sempre l’Italia con 20 ori, 19 argenti e 25 bronzi (64 il totale), a +2 ori su Spagna e Ucraina (rispettivamente 18-11-14 e 18-10-7).