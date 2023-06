Giochi europei – Il nuoto artistico italiano è d’argento nel libero a squadre

Continua ad inanellare medaglie la squadra azzurra che sale sul secondo gradino del podio nella specialità della danza in vasca.

25-06-2023 11:56

È un’Italia bellissima quella che si sta cimentando nei giochi europei in corso di svolgimento in Polonia, ed è bellissima in tante discipline diverse.

Come sempre il nuoto, però, regala soddisfazioni ed in quest’ultima giornata di gare è stata la volta del nuoto artistico. La finale del libero a squadre ha visto Linda Cerutti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Francesca Zunino, Carmen Rocchino e Giulia Vernice vestirsi d’argento.

Il tema rappresentato dal team azzurro è stato quello dell’inclusione, grazie anche alla presenza di Minisini in questa routine. L’Italia ha però manifestato qualche imperfezione che non le hanno permesso di rispettare il grado di difficoltà di 42.235.

In totale i punti complessivi realizzati sono stati 253.4709 maturati da un grado di difficoltà riconosciuto pari a 34.885 nonché da 136.6209 di elementi e 116.8500 di impressione artistica.

Amaro in bocca perché l’obiettivo di prendersi il primo posto era reale e alla portata.

A vincere è stata la Spagna con il punteggio di 261.6374, mentre il terzo posto se l’è preso, a sorpresa Israele (243.6001) lasciando fuori a sorpresa l’Ucraina, incapace di andare oltre un modesto 222.1939 e quindi solo quarta.

Con questa medaglia il bottino dell’Italia nel nuoto artistico ai giochi europei conta 1 oro, 3 argenti e 1 bronzo. Ora non resta che prepararsi ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone, il prossimo mese dove l’Italia vuole dimostrare tutto il suo livello assoluto.