Giochi Europei, l’Italia schiera 329 atleti per tenere alto il tricolore

Una settimana e le luci si accenderanno su Cracovia, sede della 3°edizione dei giochi europei che vedranno 50 nazioni pronte a darsi battaglia.

13-06-2023 17:48

Manca sempre meno ai Giochi Europei 2023 che in questa terza edizione saranno di scena a Cracovia. Ancora una volta scenderanno in pista numerosi atleti e saranno ben 50 le nazioni coinvolte in 23 sport diversi.

L’Italia non ha ancora confermato la squadra di atletica ma saranno 46 i partecipanti in questa disciplina, che sommati a tutti gli altri fanno un totale di 329 atleti pronti a far sventolare in alto il tricolore (di cui 165 donne e 164 uomini.).

Portabandiera azzurri saranno Odette Giuffrida e Mauro Nespoli, come comunicato dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

La prima è una judoka molto titolata, che vanta soprattutto il riconoscimento di campionessa europea del 2020 conquistato a Praga, a cui si aggiungono un argento ed un bronzo a livello mondiale. Il suo palmares olimpico, invece, l’hanno vista salire sul secondo e sul terzo gradino del podio nelle ultime due edizioni nella categoria 52 kg.

Nespoli, invece, è un punto fermo nel tiro con l’arco italiano, capace di farsi valere anche a livello mondiale. Nel 2012 fu oro olimpico a squadra a Londra, poi a Tokyo è riuscito a spingersi fino all’argento. In cassaforte è riuscito a mettere anche un titolo mondiale nel 2017, tre titoli continentali e due proprio ai Giochi Europei.

L’edizione di Cracovia vedrà, tra gli altri, alcuni nomi di spicco dello sport italiano come Jessica Rossi nel trap, Gabriele Rossetti nello skeet e Aziz Abbes Mouhiidine nel pugilato.

Questo, invece, l’elenco degli sport protagonisti in Polonia: atletica leggera, arrampicata, badminton, beach soccer, break dance, canoa, ciclismo, judo, karate, kickboxing, muay thay, nuoto artistico, padel, pentathlon moderno, pugilato, rugby a 7, scherma, taekwondo, tennistavolo, teqball, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, triathlon, tuffi.