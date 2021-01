Giochi Olimpici, quando e chi vaccina gli atleti italiani?

L’Italia ha rischiato di partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo senza inno e bandiera. All’ultimo, proprio questa settimana, fortunatamente, è arrivato un decreto legge che ha garantito l’autonomia del CONI (questo era il nodo della questione) e ha evitato sanzioni da parte del CIO.

“Ha vinto l’Italia, ha vinto lo Sport – ha spiegato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò a “Repubblica” – Le nostre richieste erano superiori ma prendiamo atto di quanto deciso. La nostra richiesta di creare CONI Spa come veicolo privatistico non solo non era sbagliata, ma era doverosa”.

Risolto un problema, Giovanni Malagò, può sì tirare un sospiro di sollievo ma deve anche far fronte a un’altra problematica, come quella dei vaccini.

In un momento in cui, in generale, scarseggiano le dosi nel nostro paese non si può non pensare anche a chi volerà in Giappone per i Giochi Olimpici. Chi vaccinerà gli azzurri? Quando si inizierà?

Il numero uno del Coni ne ha parlato oggi nell’intervista rilasciata a “La Repubblica”: “Sta all’autorità governativa fare delle valutazioni, al momento giusto sottoporremo questa situazione anche in vista degli impegni internazionali. Non potrà essere il Coni a perorare la causa degli atleti, non sono così sprovveduto da non rendermi conto che questo causerebbe una speculazione che gli atleti non meritano”.

Malagò ha spiegato come non si richeda un canale preferenziale ma come molti siano gli atleti che in modo educato stiano cercando di capire cosa succederà: per ora c’è solo un azzurro vaccinato e si tratta del nuotatore Matteo Restivo che in quanto tirocinante e studente di medicina è stato vaccinato dall’Università di Firenze.

Già a dicembre Malagò aveva sollevato il problema e aveva ricordato come prima dei Giochi di Vancouver gli atleti furono vaccinati (contro la suina) circa tre mesi prima dall’inizio della rassegna.

