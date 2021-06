Gioco fermo a Copenaghen: al 10' tutti in piedi per Eriksen

Un momento senz’altro emozionante: tutti fermi, stretti in un lungo applauso. È quanto accaduto in Danimarca-Belgio, seconda gara del Gruppo C, durante la quale i giocatori di entrambe le squadre, al decimo minuto, si sono fermati per mandare un messaggio simbolico a Christian Eriksen.

“Tutta la Danimarca è con te, Christian”, recita uno striscione in curva.

Il gesto era stato annunciato nelle scorse ore, diventando realtà quando allo Stadio Parken di Copenaghen il gioco è stato interrotto per omaggiare il fantasista, tra gli applausi dei tifosi, che dal canto loro hanno voluto stringersi a Eriksen esponendo numerosi striscioni.

Nella giornata di oggi la Federazione danese ha reso nota la necessità di installare un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, tramite intervento chirurgico.

Non sono pochi i dubbi relativi alla possibilità di rivederlo in campo: Lucio Mos, presidente della Società Italiana Cardiologia dello Sport, ai microfoni di Fanpage ha fatto il punto sui possibili scenari, facendo riferimento all’impossibilità di giocare in Italia. Sicuramente aspetti meno importanti e secondari rispetto alla vita “riconquistata” da Christian Eriksen.



