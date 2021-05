Gioia Borriello: Ibiza promosso in Seconda Divisione

Festa ad Ibiza. Nulla di nuovo sulla carta, ma non questa volta. Nella “Isla” è esplosa la festa perché oggi l’UD Ibiza ha raggiunto aritmeticamente il traguardo della Segunda Division, l’equivalente della nostra Serie B.

La formazione allenata da Juan Carlos Carcedo, dopo aver conquistato il primo posto assoluto nel proprio girone, ha brindato al grande salto vincendo entrambi i turni Playoff: prima lo 0-0 contro il Real Madrid B che si è rivelato sufficiente per passare il turno visto il miglior piazzamento nella regular season.

Poi, l’atto finale. L’1-0 al Murcia e il conseguente approdo al secondo livello del calcio professionistico spagnolo. In assoluto il momento più importante della giovane storia della squadra de la “Isla” fondato nel 2015.

Decisiva la rete dell’attaccante Ekain Zenitagoia Arana, sbarcato ad Ibiza proprio nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Grande gioia, ovviamente, anche per Marco Borriello che la maglia dell’Ibiza l’ha vestita in 7 occasioni tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Il centravanti napoletano, appese poi le scarpette al chiodo, ha continuato a vivere ad Ibiza in qualità di ambasciatore e “Member of the Board” del club.

OMNISPORT | 23-05-2021 16:04