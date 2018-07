Giorgia Rossi, i segreti della nuova signora del calcio

Il Mondiale di Giorgia Rossi ha convinto tutti, anche Aldo Grasso, il critico del Corriere della Sera sovente… iper-critico. E la giornalista-conduttrice, che per Mediaset ha seguito la rassegna iridata russa, assicura che non cambierà casacca. "Non ho assolutamente ricevuto telefonate da Sky. Sono molto orgogliosa di essere una dipendente Mediaset" dice nell'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Forse mi ha aiutato il fatto di non essere stata mai troppo convinta della mia bellezza – aggiunge -. Non ho mai pensato a una carriera basata sul mio viso o sul mio corpo, piuttosto sarei andata a lavorare alle Poste, con massimo rispetto parlando degli italiani che lavorano lì sul serio. Nella vita quotidiana cado dalle nuvole di continuo, sono un controsenso vivente. Sbaglio tutto, mi confondo, dimentico le cose. Quando si accende la lucina rossa della diretta, cambio. È una cosa naturale, per me. Vorrei però dire che non sarei nessuno senza il lavoro di tutti. Questo Mondiale l’ha vinto la squadra di Mediaset. Posso soltanto ringraziare chi mi ha concesso la possibilità di esserci. Ho la passione del calcio. Devo migliorare in tante situazioni e sfumature" aggiunge.

"Pjanic l’ho conosciuto a Roma, siamo diventati amici – sottolinea parlando della presunta love-story con il bosniaco -. Un pomeriggio ci siamo trovati allo stadio per una partita della Roma, poi siamo andati in centro, ci hanno fotografato e si è alzato un polverone. Ho rischiato di perdere il lavoro, è stato un periodo complicato. Ero già a Mediaset. Situazione incomprensibile per me, non ero la compagna di Pjanic: se lo fossi stata, non ci sarebbe stato alcun problema. Spero proprio di aver messo definitivamente un punto sulla questione".

Attualmente Giorgia Rossi è fidanzata con Alessio Conti, altro giornalista Mediaset.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 11:35