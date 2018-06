Chi è Giorgia Rossi, il volto Mediaset dei Mondiali

Nonostante l’assenza dell’Italia, in questi giorni di inizio estate i Mondiali di calcio su Mediaset stanno facendo compagnia a milioni di telespettatori. A gestire i collegamenti prima e dopo le partite è Giorgia Rossi, che sta sfruttando l’occasione per affermarsi come giornalista sportiva di punta della tv commerciale.

Lunghi capelli biondi, sguardo penetrante, modi garbati ma decisi, la 31enne romana sta dimostrando di non essere solo bella ma anche competente. Gestisce molto bene i tempi in studio e gli interventi degli ospiti. Prova superata, dunque, fino a questo momento per la conduttrice che sta dando ragione a chi ha scommesso su di lei.

Appassionata di calcio fin da bambina, in un’intervista a Io donna, tempo fa ha dichiarato: “La prima volta che sono entrata in uno stadio, l’Olimpico di Roma, avevo 7 anni. A 19, mentre studiavo Giurisprudenza, il sabato sera, invece di andare in discoteca con gli amici, filavo a letto: la domenica mattina, infatti, dovevo svegliarmi presto per andare a seguire le partite di calcio minore per un giornale locale”. La prima esperienza importante a Roma Channel – “una grande scuola” – le ha aperto le porte di Sky. “Mi chiamarono per un programma di calcio internazionale: ero troppo giovane e, francamente, me la giocai male. Capii che dovevo imparare. Passai a Sky Tg24, feci un giro in Rai, finché mi cercarono dallo sport di Mediaset”. Dopo l’esordio a Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo, Giorgia ha condotto le trasmissioni dedicate alla Serie A e alla Champions League in coppia con Sandro Sabatini. Ora per lei è arrivata la consacrazione con i Mondiali.

Seguita da milioni di followers su Instagram, la bella e brava presentatrice ha avuto una relazione nel 2013 con il calciatore della Juventus Miralem Pjanic, ai tempi alla Roma. Si vocifera che, per amore della ragazza, il bosniaco avesse perfino rifiutato il trasferimento in Francia, al Paris Saint-Germain. La storia, comunque, è naufragata. Secondo il gossip, la rottura è dipesa dall’incontro tra Giorgia e Alessio Conti, collega giornalista a Mediaset, conosciuto nel 2016. I due sono diventati inseparabili tanto che si dice che stiano pensando di mettere presto su famiglia.

VIRGILIO SPORT | 20-06-2018 13:17