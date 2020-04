Giovinco, minaccia turca per il Parma

Pioggia di offerte per Sebastian Giovinco, pronto a rientrare in Europa dopo le esperienze in Nord America e in Medio Oriente. L’ex attaccante della Juventus, seguito in Italia dal Parma che ne sogna il ritorno al Tardini, avrebbe ricevuto un sondaggio da parte del Fenerbahce.

Il club turco avrebbe contattato gli agenti del giocatore nella giornata di mercoledì, per capire la volontà del giocatore, che secondo indiscrezioni preferirebbe un rientro in Italia. Lo riporta tuttomercatoweb.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 09:41