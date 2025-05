Giro d'Italia 2025, la tappa di martedì: Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico). Si riparte con un tappone trentino

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico), in programma martedì 27 maggio. La lunghezza è di 203 km ed è classificata come una tappa 5 stelle di difficoltà. Si apre la terza e decisiva settimana con un tappone di montagna tout court, che si svolgerà lungo le ascese del trentino prevedendo quatto Gran Premi di Montagna, tre dei quali di prima categoria.

Percorso della sedicesima tappa: Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico)

Da Piazzola sul Brenta i corridori risalgono verso nord-ovest attraversando il vicentino. Superato San Pietro Valdastico si entra nella Provincia Autonoma di Trento, con la successione di cime tra le zone di Trento, Arco, Dro, Mori e Brentonico.

Altimetria della sedicesima tappa

I primi cinquanta chilometri della tappa non presentano asperità: successivamente i corridori non incontreranno un metro di pianura. Quindi la prima salita di giornata, quella di Carbonare, per poi scollinare in direzione Trento e salire a Candriai con in programma la prima metà del Monte Bondone. Ancora discesa e quindi su verso Vigo Cavedine. Si scende poi per cominciare l’ascesa del Passo di Santa Barbara dal versante di Arco-Bolognano. Ultima discesa a Mori e quindi asperità finale di 17 chilometri (intervallati da interruzioni a Brentonico e San Giacomo) che conduce al traguardo, che spiana negli ultimi 250 metri.

Cronoprogramma della sedicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi. Fonte: Giro d'Italia Salite della sedicesima tappa Fonte: Il primo GPM di giornata è quello di Carbonare, un seconda categoria di 12,9 km di lunghezza, pendenza media del 4,6% e punte del 10%. Quindi tre GPM di prima categoria: Candriai (10,1 km, medie del 7,6% e massimali del 13%), Santa Barbara (12,7 km, media del 8,3%, punte del 14%) e San Valentino (18,2 km, picchi del 14%).

Dove vedere la sedicesima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.