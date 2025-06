Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 16 giugno: c'è Chelsea-Los Angeles in chiaro

La programmazione TV sportiva odierna copre calcio, tennis e ciclismo

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati sulle principali emittenti televisive italiane. Oggi la programmazione si concentra su tre grandi protagonisti: calcio, tennis e ciclismo. Il calcio è protagonista con il Mondiale per club Usa 2025, un evento di grande prestigio che vede in campo squadre importanti come Chelsea, Los Angeles FC, Boca Juniors, Benfica, Flamengo ed Esperance. Tutte le partite saranno trasmesse principalmente da Dazn, con la curiosità di una doppia copertura per il match Chelsea-Los Angeles FC, disponibile anche in chiaro su Italia 1.

Il tennis ha due appuntamenti simultanei, entrambi legati ai circuiti ATP e WTA, con la trasmissione su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, che garantiranno un’ampia copertura agli appassionati. Infine, il ciclismo offre un momento di grande spettacolo con la seconda tappa del Giro di Svizzera, una gara di 177,1 km da Aarau a Schwarzsee che sarà visibile in chiaro su Eurosport. Una giornata dunque molto varia che soddisfa un ampio spettro di sportivi, con eventi per tutte le esigenze, sia in pay TV che in chiaro.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

14:50 Gara Aarau – Schwarzsee (177,1 km) (2a tappa) – Eurosport (in chiaro)

Calcio

21:00 Chelsea-Los Angeles FC, Mondiale per club Usa 2025 – Dazn (pay)

Chelsea-Los Angeles FC, Mondiale per club Usa 2025 – Dazn (pay) 21:00 Chelsea-Los Angeles FC, Mondiale per club Usa 2025 – Italia 1 (in chiaro)

Chelsea-Los Angeles FC, Mondiale per club Usa 2025 – Italia 1 (in chiaro) 00:00 Boca Juniors-Benfica, Mondiale per club Usa 2025 – Dazn (pay)

Boca Juniors-Benfica, Mondiale per club Usa 2025 – Dazn (pay) 03:00 Flamengo-Esperance, Mondiale per club Usa 2025 – Dazn (pay)

Tennis

11:30 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)

ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay) 11:30 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp