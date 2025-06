24 ore Le Mans, la Ferrari trova il tris con la firma di Kubica, ma la Porsche rovina la festa. Che delusione per Valentino Rossi

Terza vittoria di fila per la Ferrari nella leggendaria corsa endurance: vince la numero 83 con il team guidato da Robert Kubica. Elkann fa festa nel box. Rossi costretto a un nuovo ritiro.

Vince la Ferrari anche se forse non quella che il team di Maranello avrebbe voluto alla vigilia di una delle gare più belle, storiche e affascinanti nel mondo dei motori. Il successo alle 24 Ore di Le Mans va al team “privato” che porta il numero 83 formato da una leggenda della F1 come Robert Kubica insieme ai compagni di squadra Yifeei Ye e Philip Hanson.

E’ la terza vittoria di fila per la scuderia del Cavallino Rampante che fa festa anche con il terzo posto della macchina “ufficiale” con il numero 51 con il team formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, quarto invece l’altro tram ufficiale con Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina che avevano trionfato nel 2024.

24 ore di emozioni fino all’ultimo secondo

Una gara tiratissima quella che va in scena in Francia, la Ferrari ha dato a lungo la sensazione di poter mettere a segno anche una clamorosa tripletta con John Elkann a guardare nei box. Ma a complicare e rovinare i piani della Rossa ci ha pensato la Porsche con la macchina numero 6 e l’equipaggio formato da Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Matt Campbell.

L’errore di Piero Guidi costa carissimo

Una giornata da ricordare per la Ferrari e poteva essere una giornata da sogno per l’Italia in generale. Al comando della gara fino a circa 4 ore dalla fine infatti c’era il team che porta il numero 51 a forti tinte tricolore. Ma nel momento di entrare ai box Alessandro Pier Guidi si lascia prendere da un momento di foga colpisce il cordolo e finisce in testacoda, un errore che costa carissimo al team che vede anche la presenza di James Calado e Antonio Giovinazzi. E’ il momento in cui cambia la leadership con la Ferrari 83 che prende il comando con Yfei Ye.

La sfortuna di Valentino Rossi

Sognava un giorno di gloria Valentino Rossi con la sua BMW M4 del team WRT ma invece la giornata si risolve con una delusione bruciante. L’ex campione di MotoGp che era in squadra con Ahmad Al Harthy e Kelvin Van der Linde è stato costretto a ritirarsi, quando proprio quest’ultimo ha avuto un problema nella “tappa notturna” che ha spento ogni velleità di successo. Il sudafricano ha dovuto fare i conti con un problema di natura elettrico quando il team era al comando della classe LMGT3. E per Valentino arriva la delusione bis visto che anche nel 2024 non riuscì a vedere la bandiera a scacchi.

Prima della partenza Valentino Rossi ha avuto anche un siparietto tra “goat”, al via della gara c’era infatti un’altra leggenda del mondo dello sport come Roger Federer che ha scambiato qualche parola con il pilota italiano informandosi sulla seconda carriera in pista del Dottore.