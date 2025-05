Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Durazzo-Tirana. Scatta la corsa rosa con la Grande Partenza dall'Albania

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 1.a tappa del Giro d'Italia 2025: Durazzo-Tirana

Parte domani il Giro d’Italia 2025 con la prima tappa, la Durazzo-Tirana. La 108esima edizione della Corsa Rosa scatta dall’Albania per tre giornate lungo le strade di un territorio al di fuori dei nostri confini (è la 15esima volta nella storia che questo grande giro inizia all’estero). Dalla giornata di venerdì 9 maggio partirà l’avventura dei corridori con una frazione che non sarà una semplice sgambata d’apertura: la corsa per succedere a Tadej Pogacar nell’albo d’oro dell’evento scatta con una tappa di media montagna (classificata con 3 stelle di difficoltà) da 1.800 metri di dislivello. In tutto saranno 160 i chilometri da percorrere.

Percorso della prima tappa: Durazzo-Tirana

Fonte:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tappa parte dalla costa di Durazzo, principale porta d’ingresso nonché seconda città dell’Albania, nota per il suo porto e per essere una rinomata meta balneare sull’altro lato dell’Adriatico. In seguito si sviluppa nell’entroterra in direzione sud-est, passando per il valico di Gracen e poi verso il circuito conclusivo che contempla la doppia ascesa di Surrel. Arrivo nella capitale Tirana.

Altimetria della prima tappa

Fonte: Giro d'Italia

Come abbiamo detto la tappa è di media montagna, con un andamento piatto per poco più di 65 km dalla partenza, prima del GPM di Gracen. A seguire il citato circuito con la salita di Surrel da affrontare due volte, prima di un finale in discesa di 3 km e gli ultimi 500 metri che spianano verso il traguardo.

Cronoprogramma della prima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi. Fonte: Giro d'Italia Salite della prima tappa Fonte: Il primo GPM della tappa e del Giro 2025 è la salita di Gracen di seconda categoria, lunga 13 km, pendenza media del 5,1% e punte dell’11%. A seguire il GPM di terza categoria di Surrel, da affrontare due volte e le cui pendenze toccano il 13% nella prima parte.

Dove vedere la prima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.