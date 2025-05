Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Giulianova - Castelraimondo. Si sale ancora sugli Appennini

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 8.a tappa del Giro d'Italia 2025: Giulianova-Castelraimondo

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2025 è la Giulianova-Castelraimondo, in programma sabato 17 maggio. La lunghezza è di 197 km ed è classificata come tappa 3 stelle di difficoltà. Proseguono le scalate sugli Appennini, in questo caso nel Teramano e nel Piceno, per chiudere quindi nelle Marche su strade già viste sovente nella Tirreno-Adriatico (Giulianova, per dire, ha ospitato lo scorso anno l’arrivo della quarta tappa).

Percorso dell’ottava tappa: Giulianova-Castelraimondo

Fonte:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalla costa abruzzese i corridori proseguono verso nord-ovest nella zona dell’Appennino Teramano e Piceno. Si tocca quindi la zona di Sarnano, che conduce all’ascesa del Sassotetto, per entrare quindi nella provincia di Macerata.

Altimetria dell’ottava tappa

Fonte:

In questa seconda tappa appenninica dall’andamento molto mosso spicca la salita del Sassotetto, GPM di prima categoria, preceduta dal quella di Croce di Casale superati all’incirca una quarantina di chilometri dal via. Dopo il Sassotetto una discesa impegnativa che conduce ad una parte conclusiva della tappa con diversi strappi e contropendenze, con gli ultimi due GPM di giornata, ovvero Castel Santa Maria e Gagliole.

Cronoprogramma dell’ottava tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Fonte: Giro d'Italia

Salite dell’ottava tappa

Il primo GPM di giornata, di terza categoria, è la Croce di Casale. Superati circa 100 km si sale sul Sassotetto (Valico di Santa Maria Maddalena), GPM di prima categoria a quota 1.455 metri. Nel finale il GPM di terza categoria di Montelago, lo strappo che tocca pendenze del 13% lungo 2 km di Castel Santa Maria e il muro di Gagliole, GPM di quarta categoria di 800 metri con pendenze che si aggirano al 12%.

Dove vedere l’ottava tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.