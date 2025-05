Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Gubbio-Siena. La giornata degli sterrati

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9.a tappa del Giro d'Italia 2025: Gubbio-Siena

La nona tappa del Giro d’Italia 2025 è la Gubbio-Siena, in programma domenica 18 maggio. La lunghezza è di 181 km ed è classificata come tappa 3 stelle di difficoltà. Oggi si corre sulle strade bianche, come quelle che danno il nome alla semiclassica di inizio stagione che si corre nel senese: i corridori affronteranno una trentina di chilometri su sterrato nella parte finale della frazione odierna, più due Gran Premi della Montagna.

Percorso della nona tappa: Gubbio-Siena

Fonte:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si parte dall’Umbria per poi proseguire in direzione ovest entrando in Toscana dall’aretino, quindi nel senese, con il percorso che in questa parte conclusiva di tappa è condiviso con quello delle Strade Bianche. Prima di arrivare a Siena, con il traguardo in Piazza del Campo, i ciclisti passeranno per le località di Pieve a Salti, Serravalle, San Martino in Grania, Monteaperti e Colle Pinzuto.

Altimetria della nona tappa

Fonte:

Superata la prima quarantina di chilometri dal via i corridori affrontano il primo GPM di giornata de La Cima, nella provincia di Arezzo. Dopo i primi 110 chilometri iniziano invece gli sterrati, a partire dal settore di Pieve a Salti di 8,0 km, che presenta un andamento ondulato e nervoso. Tocca poi al tratto di Serravalle (9,3 km), a cui fa seguito quello di San Martino in Grania di 9,4 km, tra le crete senesi. Breve settore poi a Monteaperti (600 metri), ma che include uno strappo a doppia cifra. Dopo un tratto in asfalto l’ultima parte su strade bianche di Colle Pinzuti, da 2,4 km e anche qui pendenze doppie. Ultimi chilometri nell’abitato di Siena, con le insidie finali della via Esterna di Fontebranda che tocca punte nella sua salita del 9-10%. Si arriva a picchi anche del 16% nello strappo di via Santa Caterina. Gli ultimi 300 metri sono invece in leggera discesa, con l’ingresso in Piazza del Campo in piano.

Cronoprogramma della nona tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Fonte: Giro d'Italia

Salite della nona tappa

Due i GPM di oggi: La Cima di terza categoria, al chilometro 52,4, e quello di San Martino in Grania, di quarta categoria al chilometro 147.

Dove vedere la nona tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.