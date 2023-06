Giro d’Italia donne: Annemiek Van Vleuten calerà il poker?

Venerdì il via da Chianciano della Corsa Rosa. La conclusione domenica 9 luglio

26-06-2023 10:09

Pochi giorni al via del Giro Donne. La corsa scatterà, infatti, venerdì 30 giugno da Chianciano Terme (Fi) per terminare a Olbia domenica 9 luglio dopo 8 tappe e 930 chilometri percorsi. Il tracciato di questa edizione non è durissimo e manca una vera tappa di montagna. Per questa ragione la vittoria finale si prospetta incerta fino all’ultimo.

Lo scorso anno a vincere il Giro d’Italia femminile è stata l’olandese Annemiek Van Vleuten (già in rosa nel 2018 e 2019) davanti a Marta Cavalli e alla spagnola Mavi Garcia. La Van Vleuten è la grande favorita anche per la prossima edizione, ma Cavalli proverà a prendersi la rivincita su di lei. Presenti alla corsa rosa anche la coppia della Trek-Segafredo Elisa Longo Borghini ed Elisa Realini (fresche vincitrici del titolo nazionale rispettivamente nelle categorie Elite e Under 23) e Silvia Persico. L’ultima vittoria italiana risale al 2008 quando a vestire la maglia rosa fu Fabiana Luperini.