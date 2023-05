Giro d'Italia, il vincitore Primoz Roglic: "Impossibile descrivere cosa sto vivendo"

Il ciclista sloveno ha conquistato la corsa rosa: "Di certo in questo Giro d'Italia mi sono goduto ogni momento".

28-05-2023 20:30

Primoz Roglic ha conquistato per la prima volta in carriera il Giro d’Italia, grazie alla strepitosa cronometro di sabato. Superata l’ultima insidia della tappa di domenica con arrivo a Roma, il vincitore della corsa rosa si è lasciato andare ai microfoni della Rai.

“È sempre difficile da dire quali siano le vittorie più grandi, più importanti, ma di certo in questo Giro d’Italia mi sono goduto ogni momento. In molti casi è stato un po’ come andare sulle montagne russe ma non abbiamo mai smesso di lottare e di crederci”.

“L’avvicinamento a questa corsa non è stato sempre facile, anche perché lo scorso anno mi sono dovuto ritirare sia dal Tour che dalla Vuelta con una caduta. Sono molto grato a tutti quelli che hanno reso questo possibile. E’ stato bello potersi godere un ultimo giorno di questo Giro qui a Roma”.

“Non è possibile descrivere quello che ho vissuto ieri sul monte Lussari. Quello che è accaduto rimarrà con me per sempre”.