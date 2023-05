Giro d'Italia, McNulty: "Una giornata straordinaria"

Il vincitore della quindicesima tappa: "Ho fatto una bella volata"

21-05-2023 18:37

L’americano McNulty, vincitore della quindicesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Bergamo, si è espresso così all’arrivo: “Veramente una giornata straordinaria. È stata dura, ma alla fine ho fatto davvero una bella volata”.

“Non ci credo ancora. In volata ero dietro, c’era Frigo davanti a 150 metri dalla fine, poi sono riuscito a chiudere e a spuntarla”.

Molto soddisfatta anche la maglia rosa Armirail: “La settimana prossima sarà ancora più dura ma voglio essere realista, a partire da martedì sera non credo di essere qui. Non ho certo le gambe per essere tra i favoriti non so quanti secondi ho ancora di vantaggio, ho perso ancora un po’ di tempo oggi. In ogni caso due giorni in rosa è straordinario”.