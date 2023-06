Van der Poel da spettacolo, ma la volata va al padrone di casa: secondo il campione europeo Jakobsen.

14-06-2023 19:25

La prima tappa del Giro del Belgio è movimentata, facilitata dal percorso mosso: Jasper Philipsen si impone sul traguardo di Scherpenheuvel-Zichem.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck centra in volata la vittoria numero 6 della stagione, battendo il campione d’Europa Fabio Jakobsen, autore di una pregevole rimonta; lampi di classe da Mathieu Van der Poel, che ha cercato l’assolo prima in solitaria e poi in gruppetto, prima di accontentarsi dell’abbuono al Chilometro d’Oro.