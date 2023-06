Giro del Delfinato, le parole dei protagonisti

Bjerg: "Pensavo non arrivasse più questa prima vittoria, Tadej sarà felice di vedere che Vingegaard è battibile"; Vingegaard: "Sono partito forte, senza gestire le energie".

07-06-2023 20:35

La gloria di Bjerg al momento dell’ufficialità è incontenibile, al punto che il giovane danese si mette a piangere; per lui è un successo atteso da tempo, trascorso al servizio di Tadej Pogacar e della UAE Emirates: “Non vincevo dal 2019 e cominciavo a pensare che non sarebbe mai arrivata questa vittoria. Sono felicissimo di avercela fatta, ancora di più perché questa è una delle corse più importanti. In mattinata pensavo fosse troppo dura, ma Adam Yates mi ha detto che era perfetta per me e che dovevo provarci. Sono felice che la squadra abbia creduto in me, permettendomi di conservare le energie nel finale di ieri. Battere uno come Vingegaard è qualcosa di speciale, lui si sta preprando per il Tour de France e la sua condizione è in crescendo; penso che per Tadej sia stato un sollievo vedere che l’ho battuto! Sicuramente ci sta guardando dal ritiro in Sierra Nevada: sa che sono pronto per il Tour, così come sarà pronto lui. Il nostro capitano qua è Adam, che è in grande forma: affrontiamo una tappa alla volta; spero domani di essere ancora in Maglia Gialla, anche se ovviamente dipenderà da che tipo di giornata sarà. Chiederò ai meccanici di agghindare la bici tutta in giallo!”.

C’è un pizzico di delusione in Jonas Vingegaard, penalizzato da una partenza sprint: “Speravo di vincere la tappa e indossare la maglia di leader, ma Mikkel ha disputato un’ottima cronometro; la mia è stata altrettanta ottima, ma la sua è stata impressionante. Domani almeno non dovremo tirare: cercherò di conquistare la Maglia Gialla nelle prossime tappe. Volevo partire forte, ma forse ho ecceduto: ho provato a risparmiare nella parte centrale per dare tutto in quella finale, ma al momento di dare l’accelerata non avevo le giuste energie. La tattica che ho adottato non è stata ideale al momento di ottenere risultati”.