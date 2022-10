Giro del Veneto: mercoledì il via all'85a edizione

10-10-2022 10:18

Mercoledì 12 ottobre scatterà l’85esima edizione del Giro del Veneto 2022, una delle ultime corse della stagione ciclistica, ormai prossima a chiudere i battenti. I corridori dovranno affrontare 159.8 chilometri totali, con partenza da Padova e arrivo a Vicenza.

Il percorso si può tranquillamente dividere in due parti: una prima frazione fino a circa 80-90 kilometri dopo la partenza, piuttosto pianeggiante, mentre la seconda metà presenta un deciso cambiamento. Proprio nella seconda parte di gara si deciderà, molto probabilmnete, quale sarà lo scenario finale.

La gara infatti verrà decisa con le ascese di Ca’ Lerna, Bocca d’Ansiesa e Perarolo da Brendola; inoltre, per concludere la corsa i corridori dovranno affrontare due volte un circuito da 21.5 chilometri con protagonista la salita di Arcugnano (2.8 km al 4.4%).

Volata o fuga finale? Tutto è possibile visto l’arrivo pianeggiante degli ultimi chilometri, dipenderà dalle intenzioni della fuga e del plotone.

Saranno 20 le squadre al via del Giro del Veneto 2022. In gara ci saranno sette formazioni WorldTour, alcune di queste a caccia degli ultimi punti buoni per provare a raggiungere l’obiettivo-salvezza nella classifica triennale UCI. Fra le formazioni iscritte ci sono inoltre 7 Professional, tra cui le italiane Bardiani-Csf-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli ed Eolo-Kometa. A completare il gruppo in gara al Giro del Veneto 2022 ci saranno 6 squadre Continental, di cui quattro italiane.