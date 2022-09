Giro di Lombardia: ultima Monumento per Nibali e Valverde

27-09-2022 09:45

Countdown iniziato anche per il Giro di Lombardia che prenderà il via il prossimo sabato, 8 ottobre. Sarà l’ultima volta che si alzerà il sipario su una corsa per Nibali e Valverde che dopo la Monumento lombarda, appenderanno la loro bicicletta al chiodo.

Per questo motivo quella che andrà in scena tra poco più di dieci giorni sarà un’edizione davvero speciale in cui due grandissimi campioni, che hanno fatto la storia del ciclismo, chiuderanno contemporanemante la carriera: si tratta appunto di Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. Se escludiamo il Fiandre e la Roubaix, insieme hanno vinto tutto.

Il Giro di Lombardia partirà da Bergamo con arrivo a Como dopo 253 km: la grande novità sarà la doppia salita di San Fermo della Battaglia. Dopo la partenza da Bergamo i corridori si dirigeranno verso la Val Seriana in un tratto prevalentemente pianeggiante, prima di affrontare una serie di salite nelle Prealpi attorno alla città. In rapida successione i ciclisti affronteranno il Forcellino di Bianzano (Valle Rossa), la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno.

Poi ci si immette nella zona del Lago di Como che viene risalito da Lecco per arrivare a Bellagio dove inizia la salita classica del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14% su strada ampia con diversi tornanti. La discesa, molto veloce, si svolge per lunghi rettilinei termina a Maglio. Tratto tutto in leggera discesa per raggiungere Como dove la corsa percorrerà un circuito finale di 22 km. Si supera l’abitato di Como per affrontare due volte San Fermo della Battaglia prima degli ultimi 10 km nel centro abitato di Como.

25 le squadre al via, 18 UCI WorldTeam e 7 UCI Pro Teams, da 7 corridori ciascuna.