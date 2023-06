Giro di Svizzera: ritiro di Bahrain Victorius, Tudor e Intermarché

Le squadre hanno scelto la tranquillità dei corridori dopo la tragica morte di Mader a seguito di una caduta in gara

17-06-2023 13:28

Gli organizzatori del Giro di Svizzera hanno scelto di concludere la corsa, dopo aver sentito i familiari di Gino Mader. La morte del ciclista della Bahrain Victorious a seguito di una caduta in gara ha però scosso profondamente il gruppo. Proprio per rispettare i sentimenti e garantire la tranquillità dei loro corridori tre squadre questa mattina hanno scelto di non partire. Si tratta della Barhain Victorious (team con cui correva Mader), della Tudor di Fabian Cancellara, che aveva un rapporto molto stretto con Mader, e della Intermarché – Circus – Wanty.