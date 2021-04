Giro di Turchia 2021: Philipsen vince su Greipel al fotofinish

Jasper Philipsen si aggiudica la sesta tappa del Giro di Turchia. Il belga vince per un soffio su Andrè Greipel in volata.

Per arrivare al verdetto finale però e sancire il vincitore di tappa, serve il fotofinish. Dopo tre secondi posti, a spuntarla di un soffio è dunque Jasper Philipsen, che supera in rimonta André Greipel, che non riesce a finalizzare il gran lavoro dei compagni. A completare il podio di giornata è Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling), che non trova lo spazio per giocarsi lo sprint con i primi due, mentre dall’altro lato della strada Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) chiude in quarta posizione.

Non ci sono cambiamenti per quanto concerne la classifica generale: dopo il grande exploit di ieri, José Manuel Diaz (Delko) resta al comando davanti a Jay Vine (Alpecin-Fenix) ed Eduardo Sepulveda (Androni-Sidermec).

OMNISPORT | 16-04-2021 14:22