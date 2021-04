Giro di Turchia: Josè Manuel Diaz vince la quinta tappa

José Manuel Diaz trionfa nella tappa più attesa del Giro di Turchia 2021. Il corridore della Delko corre con intelligenza, gestendosi e trionfando in volata davanti a Jay Vine (Alpecin-Fenix) ed Eduardo Sepulveda (Androni-Sidermec).

Oggi infatti, il percorso della gara a tappe turca, prevedeva l’’unico arrivo in salita. Lo spagnolo è stato bravo, non ha risposto agli attacchi portati nei chilometri finali dai favoriti della vigilia, limitando a seguire il passo degli altri corridori. La vittoria, insieme agli abbuoni, è valsa il primo posto in classifica generale, senza più tappe realmente durissime in programma.

Il 26enne ha raccontato la propria giornata ed espresso tutta la sua soddisfazione per un risultato insperato, secondo successo da professionista dopo una tappa ottenuta al Tour du Rwanda 2020: “Ero fiducioso che avrei potuto ottenere un buon risultato, ma soltanto a 50 metri dalla linea d’arrivo ho realizzato che avrei potuto vincere. Questa è stata una vittoria davvero importante. È la prima vittoria dell’anno per il team. Ora proveremo a vincere anche la classifica generale“.

