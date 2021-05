Giro d'Italia 2021: si ritira Hindley, anche Evenepoel a rischio

Il Giro d’Italia perde Jai Hindley. L’australiano del Team DSM si ritira poco prima della partenza della tappa dello Zoncolan per problemi al sottosella, più precisamente per un igroma ischiatico. Lo riporta Tuttobiciweb.

“Ovviamente non volevo terminare il Giro in questo modo – sono le sue parole -. La squadra si è davvero impegnata molto per provare ad aiutarmi, ma la situazione non sta migliorando e non posso davvero continuare. Sono molto deluso, ho lavorato duramente per essere qui e lottare per un posto sul podio per il team, ma non c’è altra opzione. Continuerò a tifare per la squadra da casa, spero di poter tornare presto in azione”.

Un altro protagonista che potrebbe lasciare presto la corsa rosa è Remco Evenepoel. Il talento belga, secondo dopo la prima parte del Giro, ha avuto un tracollo nella tappa di Montalcino, che lo ha visto precipitare al settimo posto. Protagonista un anno fa del terribile incidente al Giro di Lombardia che lo ha tenuto fuori a lungo, Evenepoel deve ancora ritrovare la migliore condizione.

“Avevamo iniziato questo Giro senza particolari aspettative per Remco e la situazione non è cambiata – ha dichiarato Lefevere, team manager della Deceuninck-QuickStep –. Abbiamo avuto undici ottime giornate, ma non ho mai ceduto all’euforia dell’ambiente. Sapevamo che la tappa con le strade bianche poteva essere pericolosa per lui. Bisogna ricordare che qualche anno fa Remco giocava ancora a calcio, mentre i colombiani sono abituati a correre su questo tipo di superficie”.

“Remco è ancora in gioco per la classifica generale, ma noi vedremo quale sarà la situazione lunedì sera dopo una delle tappe più difficili del Giro e la difficile giornata di sabato dello Zoncolan.Ovviamente speriamo che possa raggiungere Milano senza troppi problemi, sarebbe bello se riuscisse a vincere la cronometro conclusiva. Ma se Remco dovesse essere esausto lo ritireremo dalla gara. Arriverà a Milano solo se le sue condizioni lo consentiranno“, sono le parole riportate da Spazio Ciclismo.

OMNISPORT | 22-05-2021 11:17